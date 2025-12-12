Volg Hart van Nederland
Weer raak met afslankthee: opnieuw pakjes met gevaarlijke stoffen gevonden

Weer raak met afslankthee: opnieuw pakjes met gevaarlijke stoffen gevonden

Vandaag, 17:03 - Update: 1 uur geleden

Er gaan opnieuw pakjes afslankthee rond met verboden en gevaarlijke stoffen erin. Het gaat om thee van het merk Trex Tea. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept mensen op om de thee niet te drinken. Als ze dat wel hebben gedaan en klachten krijgen, kunnen ze het beste naar een dokter gaan.

In de thee zit onder meer de stof sibutramine. Die stilt het hongergevoel en is verboden in de EU. De stof kan bijwerkingen veroorzaken zoals hartkloppingen, hoge bloeddruk, misselijkheid en braken. Daarnaast bevat de thee sildenafil. Die stof verhoogt de potentie en het libido, en mag alleen door artsen worden voorgeschreven. Bij verkeerd gebruik kunnen mensen last krijgen van onder meer hartklachten, diarree en wazig zicht.

Het gaat om deze thee. Beeld: NVWA / Trex Tea

In onderstaande video zie je waar je recht op hebt als consument:

Hart van Nederland legt uit: waar heb je recht op als consument?
2:18

Hart van Nederland legt uit: waar heb je recht op als consument?

De NVWA heeft in de afgelopen jaren vaker afslankmiddelen die online worden verkocht, waaronder thee, onderschept omdat er gevaarlijke stoffen in zaten.

In 2023 waarschuwde de NVWA ook voor afslankthee met de naam FXSLIM Lady&Man. In het drankje zaten verboden stoffen die een hoge hartslag en hoofdpijn kunnen veroorzaken. Een paar jaar geleden overleed al iemand na het innemen van zulke afslankthee.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

