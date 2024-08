Rotterdamse vrouw opgepakt voor verkoop illegale afslankthee

Een 26-jarige vrouw uit Rotterdam is donderdag opgepakt, omdat zij pakjes verboden afslankthee zou hebben verkocht. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vrijdag. Bij het doorzoeken van een opslagbox in Schiedam vonden rechercheurs vervolgens ongeveer 1800 pakjes Özlex Tea.

De dienst had begin augustus gewaarschuwd dat er een verboden stof, sibutramine, in de afslankthee zit. Mensen kunnen na het drinken van de thee last krijgen van een hoge hartslag, hoofdpijn, misselijkheid en braken.

De NVWA waarschuwt niet alleen voor het gevaar van deze afslankthee, maar ook van afslankpillen, zo is te zien in bovenstaande video.

Aangeboden via sociale media

De NVWA zei in actie te zijn gekomen na een melding dat iemand in een ziekenhuis moest worden opgenomen na het drinken van de thee. Die werd onder meer op Instagram, TikTok, Facebook, Marktplaats en Etsy te koop aangeboden. De Rotterdamse vrouw is inmiddels weer vrij, maar ze blijft wel verdachte.

Hart van Nederland/ANP