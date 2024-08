Ziekenhuisopname na drinken thee, NVWA waarschuwt: 'Drink deze thee niet'

De NVWA waarschuwt vrijdag voor de verboden stof sibutramine in de afslankthee Özlex Tea. Drink de thee niet, aldus de NVWA. "Consumenten die deze afslankthee gebruiken, kunnen last krijgen van een hoge hartslag, hoofdpijn, misselijkheid en braken", meldt de dienst.

De NVWA zegt in actie te zijn gekomen na een melding dat iemand in een ziekenhuis moest worden opgenomen na het drinken van de thee. Die wordt onder meer op Instagram, TikTok, Facebook en Marktplaats te koop aangeboden. Dat er sibutramine in de thee zit, staat niet op de lijst met ingrediënten.

In 2016 hadden de NVWA, bijwerkingencentrum Lareb en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van ziekenhuis UMC Utrecht, ook gewaarschuwd voor afslankproducten met sibutramine.

Jonge vrouw overleden

Een jonge vrouw had toen ernstige bijwerkingen gekregen na het drinken van de thee. Ze overleed vervolgens aan hartstoornissen, maar volgens de NVWA is toen niet duidelijk geworden of haar overlijden ook rechtstreeks door het drinken van de thee kwam. Vorig jaar waarschuwde de NVWA ook voor afslankthee met de gevaarlijke stof.

ANP