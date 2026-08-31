Norovirus gevonden na massale ziektegolf Bredase studenten op introkamp

Het zeer besmettelijke norovirus is mogelijk de oorzaak van de massale ziektegolf tijdens het introductiekamp van Breda University of Applied Sciences (BUas) in het Belgische Poppel. Bij onderzoek van ontlasting van een aantal deelnemers is het virus aangetroffen, meldt de GGD West-Brabant maandag. Zeker 175 mensen werden ziek en drie moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis.

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Op Camping Tulderheyde, net over de Belgische grens, waren vorige week donderdag zo'n 950 studenten en begeleiders aanwezig, onder wie ongeveer 800 eerstejaars. In de avond en de daaropvolgende nacht werd een grote groep ziek. In eerste instantie werd uitgegaan van voedselvergiftiging.

Norovirus aangetroffen

"Bij een aantal deelnemers van het introkamp is de ontlasting onderzocht. Daarbij werd het norovirus gevonden. Dit kan goed de oorzaak van de klachten en de grote uitbraak zijn", meldt de GGD West-Brabant. Het norovirus is een erg besmettelijk buikgriepvirus.

Toch staat nog niet vast dat het virus de enige oorzaak van de uitbraak is. Ook is nog onduidelijk hoe het norovirus zich heeft verspreid. Dat kan via besmet voedsel zijn gebeurd, maar ook doordat zieke mensen elkaar hebben besmet. Volgens de GGD kan dat onder meer gebeuren via braaksel, diarree, besmette toiletten, handen en oppervlakken.

Alle zieken hersteld van buikklachten

De GGD en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoeken samen met Belgische partners en BUas wat er precies is gebeurd. Deelnemers aan het introductiekamp worden gevraagd een vragenlijst in te vullen om daarbij te helpen.

De onderwijsinstelling liet maandag weten dat alle zieken inmiddels zijn hersteld van hun buikklachten.