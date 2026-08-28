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Introductieweek stilgelegd na massale ziektegolf onder studenten en begeleiders

Introductieweek stilgelegd na massale ziektegolf onder studenten en begeleiders

Zorg

Vandaag, 11:56

Voor zo'n 175 nieuwe studenten en begeleiders van de Breda University of Applied Sciences (BUas) is het academische jaar anders begonnen dan gehoopt. Tijdens de introductieweek op een camping in het Belgische Poppel brak een massale ziektegolf uit. De onderwijsinstelling gaat ervan uit dat een uitbraak van voedselvergiftiging de oorzaak is.

Nadat een groot deel van de deelnemers ziek werd, heeft de BUas samen met de Belgische GGD een noodplan opgezet. Studenten en begeleiders die ziek werden, zijn ondersteund en verzorgd. Waar dat mogelijk was, zijn zij opgehaald door hun ouders.

De onderwijsinstelling laat weten geschrokken te zijn van de situatie.

Introductieprogramma stilgelegd

Vanwege de uitbraak heeft de BUas het resterende programma van de introductieweek voor vrijdagochtend opgeschort.

Hoe het heeft kunnen gebeuren en waardoor de vermoedelijke voedselvergiftiging is ontstaan, is niet bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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