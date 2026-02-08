Deze sticker moet helpen als je je onveilig voelt op straat

Wat doe je als je je onveilig voelt op straat of wordt lastiggevallen? Voor dat moment is het initiatief Safe Point bedacht. Winkels en horecazaken die meedoen, krijgen een sticker op de deur. Die laat zien dat je daar zonder uitleg naar binnen kunt lopen voor hulp.

Het initiatief is opgezet door Jelle Zeegers en Joey van den Boomen, nadat zij van dichtbij zagen hoe onveilig mensen zich op straat kunnen voelen. Jelle werd veel gepest in zijn jeugd en het zusje van Joey werd lastiggevallen op straat. Met Safe Point hopen ze dat mensen die zich onveilig voelen op straat, sneller een herkenbare plek hebben om hulp te zoeken.

Alleen openbare plekken

Niet elke locatie krijgt zomaar een sticker. Safe Points zijn altijd openbare, publieke plekken zoals winkels, cafés en bioscopen. De initiatiefnemers bekijken vooraf of het om een erkend bedrijf gaat en of er genoeg personeel aanwezig is. Particuliere woningen vallen bewust buiten het initiatief.

Wie zich onveilig voelt, kan bij een Safe Point naar binnen lopen. Daar is iemand aanwezig die kan helpen, bijvoorbeeld door even rust te bieden of mee te denken over veilig thuiskomen. Het initiatief kan onveilige situaties niet voorkomen, maar moet wel zorgen voor meer bewustwording.

Bioscoop sluit zich aan

Ook Pathé Stappegoor in Tilburg doet mee. Manager Rob van Lierop vindt het initiatief logisch. "Iedereen zou overal hulp moeten kunnen krijgen, maar zo'n initiatief als dit werkt wel enorm drempelverlagend", zegt hij. De bioscoop is zeven dagen per week tot laat open en medewerkers zijn getraind om met lastige situaties om te gaan.

De gemeente staat positief tegenover Safe Point en denkt mee waar nodig. Inmiddels hebben tientallen ondernemers interesse getoond, ook buiten Tilburg.