Jongeren starten petitie voor meer verlichting in stadspark Breda: 'Voelt onveilig'

Stadspark Valkenberg in Breda is overdag een geliefde plek voor wandelaars, studenten en gezinnen. Maar zodra de zon ondergaat, verandert de sfeer in het park drastisch. Veel Bredanaars mijden het park in de avonduren vanwege gevoelens van onveiligheid. Vooral vrouwen voelen zich er onveilig, mede door een gebrek aan goede verlichting.

Luc, Vera en Sanne, drie jongeren uit de Brabantse stad, trekken al langere tijd aan de bel om hier verandering in te brengen, zie je in bovenstaande video. Ze pleiten voor meer straatverlichting in het park. Ze hopen zo het veiligheidsgevoel te verbeteren.

De recente berichten over onveilige situaties voor vrouwen in het park gaven voor het drietal de doorslag om extra actie te ondernemen. Daarom zijn ze een petitie gestart.

Op de politieke agenda

Het doel? De gemeente wakker schudden. De petitie is inmiddels al bijna 900 keer ondertekend. Ze hopen hiermee het onderwerp hoog op de politieke agenda te krijgen.