Voor zestien kinderen met een meervoudige beperking is nog altijd geen vervangende opvang gevonden. De kinderen verblijven momenteel enkele dagen per week in zorgvilla's van ExpertCare, maar die sluiten eind dit jaar definitief hun deuren. Dat schrijft minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg). De tijd dringt, want voor sommige kinderen is er nauwelijks zicht op een alternatief.

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Van de zestien kinderen lukt het mogelijk om voor zes van hen op tijd een passende plek te vinden. Voor de overige tien is de situatie een stuk onzekerder. Voor twee kinderen is er zelfs weinig tot geen uitzicht op vervangende opvang.

In totaal maken ongeveer tachtig kinderen gebruik van de vier zorgvilla's van ExpertCare. Het bedrijf had eerder beloofd de zorg voort te zetten totdat voor ieder kind een passende oplossing was gevonden. Die belofte kan niet worden waargemaakt. De locaties sluiten aan het einde van het jaar, ook als nog niet alle kinderen ergens anders terechtkunnen.

Zoektocht gaat volgend jaar verder

Minister Sterk laat weten dat ook volgend jaar wordt doorgezocht naar passende zorg voor de kinderen die nog geen nieuwe opvangplek hebben. Of er voor de sluiting van de zorgvilla's alsnog voor alle zestien kinderen een oplossing wordt gevonden, is onzeker.