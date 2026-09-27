Geen nieuwe zorgplek voor Anna (15): 'Kinderen tussen wal en schip'

Voor 25 zwaar gehandicapte kinderen die gebruikmaken van de zorgvilla's van ExpertCare is nog altijd geen vervangende plek gevonden. Een van hen is de 15-jarige Anna. Haar ouders nemen de intensieve zorg voor hun dochter grotendeels zelf op zich en vrezen dat hun gezin eraan onderdoor gaat als er geen oplossing komt.

Anna heeft een verstandelijke en meervoudige beperking, epilepsie en zit in een rolstoel. Ze heeft volgens haar vader Jonas continu intensieve zorg nodig. Ook bestaat altijd het gevaar dat ze zich verslikt.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Vader Jonas legt in bovenstaande video uit dat zijn kind tussen wal en schip valt.

'Ik weet niet hoelang we dit volhouden'

Eens per maand ging Anna een weekend naar de zorgvilla in Rijswijk. Voor haar ouders en twee andere kinderen waren die dagen belangrijk om even op adem te komen. Die mogelijkheid is inmiddels weggevallen. Anna kan al enige tijd niet meer naar de villa.

Ook vervangende zorg is volgens Jonas niet zomaar geregeld. "Daar is ze veel te complex voor. Wij moeten ook als gezin haar met een gerust gevoel ergens achter laten", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Het maakt me heel verdrietig dat we deze zorg voor de allerzwaksten van de samenleving niet met elkaar kunnen organiseren."

Nog 25 kinderen zonder plek

Villa ExpertCare had eerder beloofd de zorg voort te zetten totdat voor ieder kind een andere plek was gevonden. Het bedrijf heeft die belofte volgens minister Mirjam Sterk (Jeugd) verbroken en stopt vanaf volgend jaar met de zorg.

In totaal maakten 80 kinderen gebruik van de zorgvilla's. Voor 55 van hen is inmiddels een andere passende zorglocatie gevonden. Voor 25 kinderen is die oplossing er nog niet. Er is volgens Sterk nog wel een mogelijke overnamekandidaat voor twee van de vier villa's.