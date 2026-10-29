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Zorgvilla's voor ernstig zieke kinderen sluiten ondanks ontbreken nieuwe opvang

Beleid

Gisteren, 23:05

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De vier zorgvilla's van Villa ExpertCare voor ernstig zieke kinderen gaan eind dit jaar definitief dicht, ook als er nog geen passende nieuwe zorgplek is gevonden. Dat werd donderdag duidelijk tijdens een gesprek waarin Tweede Kamerleden de zorgorganisatie en eigenaar B. Braun stevig onder vuur namen. Eerder was beloofd dat de villa's niet zouden sluiten voordat alle kinderen ergens anders terechtkonden.

Begin dit jaar kondigde Villa ExpertCare aan de vier locaties te sluiten vanwege de hoge kosten. Daardoor dreigden tachtig kinderen hun hoogspecialistische zorg kwijt te raken. De sluiting, die oorspronkelijk op 31 maart gepland stond, werd uitgesteld tot eind dit jaar. Maar ook nu is nog niet voor alle kinderen een passende oplossing gevonden.

'We hebben het geld simpelweg niet'

Toch gaan de villa's dicht. "We hebben het geld simpelweg niet", verklaarde interim-bestuurder Arina Kruithof. Ook eigenaar B. Braun benadrukte dat de financiering niet kan worden voortgezet, omdat het Duitse bedrijf al jaren verlies maakt op de zorg.

De uitleg leidde tot stevige kritiek vanuit de Tweede Kamer. "Het hele gesprek gaat over geld; geld gaat boven hele jonge mensen in een kwetsbare positie", zei Marijke Synhaeve (D66).

Ook Lisa Westerveld (PRO) vroeg zich af waarom eerder was beloofd dat de villa's open zouden blijven totdat alle kinderen een nieuwe plek hadden. Volgens Kruithof is destijds een verkeerde inschatting gemaakt.

Kamerleden boos over gang van zaken

Meerdere Kamerleden uitten kritiek op de manier waarop de sluiting is aangepakt. Zo gaf Villa ExpertCare toe dat zorgverzekeraars eerder geïnformeerd hadden moeten worden. Josje van der Ende van Zilveren Kruis verklaarde zelfs via de media van de sluiting te hebben gehoord.

Vicky Maeijer (PVV) zei er 'werkelijk niks van' te begrijpen dat de betrokken partijen hadden verwacht sneller nieuwe zorgplekken te vinden.

Ook ontstond discussie over de huurprijzen van de villa's. Volgens Sarah Dobbe (SP) verhoogde B. Braun na de overname de huur. Philip Orlik van B. Braun betwistte dat en stelde dat de villa's juist onder de marktwaarde werden verhuurd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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