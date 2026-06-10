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'Nederlanders wachten veel langer op nieuwe medicijnen'

'Nederlanders wachten veel langer op nieuwe medicijnen'

Zorg

Vandaag, 07:31

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Nederlandse patiënten moeten vaak langer wachten op nieuwe behandelingen dan patiënten in andere landen. Dat schrijft het AD woensdag. Van de 51 behandelingen die in Nederland nog wachten op toelating, zijn er 48 al beschikbaar in Duitsland.

Het gaat vooral om behandelingen tegen kanker. Deze medicijnen zijn al goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), maar zijn in Nederland nog niet direct beschikbaar voor patiënten.

Waarom duurt het zo lang?

Dat komt doordat de overheid eerst onderzoekt of een medicijn genoeg toevoegt ten opzichte van bestaande behandelingen en of de gezondheidswinst opweegt tegen de prijs. Daarna volgen onderhandelingen met de fabrikant. Volgens het onderzoek staan medicijnen gemiddeld 655 dagen in de zogenoemde sluis.

In Duitsland verloopt dat anders. Daar komen nieuwe medicijnen na goedkeuring door de EMA meestal snel op de markt. De onderhandelingen over de prijs vinden daarna plaats.

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Mark Kramer, voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, noemt het verschil met Duitsland groot. Volgens hem is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de langere wachttijd in Nederland, zo zegt hij in de krant. Pas over een paar jaar wordt zichtbaar wat het effect is op bijvoorbeeld de kwaliteit van leven, bijwerkingen en hoe lang een ziekte onder controle blijft.

Door Redactie Hart van Nederland

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