Onderzoek: dementie kost Nederland nu bijna 32 miljard euro per jaar

Geld

Vandaag, 20:51

De Nederlandse samenleving is jaarlijks 32 miljard euro's per jaar kwijt aan maatschappelijke kosten van dementie. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in een onderzoek naar de impact van de hersenziektes in opdracht van Alzheimer Nederland. Niet alleen zorg- en hulpkosten zijn meegerekend, maar ook de gevolgen voor gezinnen, mantelzorgers en werkgevers.

Volgens de onderzoekers is het voor het eerst dat er een compleet beeld ligt van wat dementie de samenleving echt kost. "Dit rapport maakt zichtbaar dat 'dementiekosten' veel breder zijn dan uitsluitend het zorgbudget", staat in het onderzoek.

In de video hierboven vertelt de 71-jarige Henny Timmer, die een beginnende vorm van dementie heeft, waar zij tegenaan loopt nu de symptomen zich beginnen te openbaren.

Mantelzorgers zwaar belast

Een groot deel van de druk komt terecht bij mantelzorgers. Veel familieleden werken minder uren of vallen zelfs uit doordat de zorg te zwaar wordt. "Soms raken ze zo zwaar belast dat zij zelf ziek worden, en daardoor moeten verzuimen", schrijven de onderzoekers.

Ook andere kosten tellen mee in het onderzoek. Denk aan reiskosten naar verpleeghuizen of het thuis laten bezorgen van medicijnen. Daardoor loopt het totale bedrag volgens de onderzoekers flink op.

Zorgen over toekomst dementiezorg

Alzheimer Nederland vreest dat de druk de komende jaren alleen maar groter wordt. Door de vergrijzing stijgt het aantal mensen met dementie, terwijl er juist minder zorgverleners en mantelzorgers beschikbaar zijn.

"Dit rapport laat zien dat snelle bezuinigingen op de zorg als een boemerang terugkomen bij mantelzorgers en gemeentes", zegt directeur-bestuurder Wiesje van der Flier van Alzheimer Nederland. De organisatie pleit daarom voor meer investeringen in preventie, nieuwe medicijnen en zogenoemde dementievriendelijke buurten.

Door Redactie Hart van Nederland

