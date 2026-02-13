Volg Hart van Nederland
Bewoners met dementie kunnen niet meer op pad door laffe aanrijding

Ongeluk

Vandaag, 16:41

De bewoners van zorgcomplex Herbergier in Blerick kunnen voorlopig geen kant op. Hun bus, onmisbaar voor bijvoorbeeld dagelijkse uitstapjes, is deze week total loss gereden door een automobilist die na de aanrijding is doorgereden. De schade is groot, de gevolgen zijn rampzalig.

In de woonvoorziening wonen zeventien mensen met dementie. De bus werd elke dag gebruikt. Voor boodschappen, een bezoek aan de bakker of even bloemen halen. Kleine uitstapjes, maar van grote waarde.

'Zonder bus wordt hun wereld kleiner'

"Dit is echt heel erg," zegt Anita van de Herbergier. "We gebruiken de bus dagelijks. Dat soort kleine dingen horen bij het gewone leven. Zonder bus wordt hun wereld weer een stukje kleiner. Mensen met dementie moeten al zoveel afscheid nemen van het normale leven. En nu kunnen ze niet eens meer naar de markt voor een stukje kaas of een visje."

De aanrijding gebeurde 's avonds rond 21.00 uur. "We hoorden een harde klap," vertelt Anita. "Een collega zag dat de bestuurder er met gedoofde lichten als een haas vandoor ging."

De bus staat nog bij het pand, maar is total loss verklaard. Omdat de veroorzaker is doorgereden, loopt de schade via het Waarborgfonds. En omdat het om een oudere bus gaat, wordt alleen de dagwaarde vergoed. Dat bedrag is lang niet genoeg voor een nieuwe bus.

Streep door uitjes

Daardoor gaan geplande activiteiten voorlopig niet door. Het uitje naar de carnavalsoptocht zondag is geschrapt. Ook een repetitie van het koor of een middag kegelen zit er voorlopig niet in. "Dit gaat maanden duren," zegt Anita. "In de tussentijd zijn wij en onze bewoners echt heel erg gedupeerd."

De zorginstelling is daarom een crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor een nieuwe bus. Vrijdagmiddag is er al ruim 4.000 euro opgehaald, ze hopen in totaal 10.000 euro op te halen. Ook wordt nog gezocht naar de bestuurder die na het ongeluk doorreed. In de straat hangen camera’s en getuigen worden opgeroepen zich te melden.

