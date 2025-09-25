Terug

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, waarschuwen onderzoekers

Vandaag, 12:06

Een drankje op z’n tijd leek lang onschuldig, of zelfs gezond. Maar uit een nieuw grootschalig onderzoek blijkt dat er geen veilige hoeveelheid alcohol is als het om dementie gaat. Elk glas dat je drinkt vergroot namelijk het risico op de aandoening. Volgens de onderzoekers heeft zelfs een lichte drinker al een grotere kans om later dementie te krijgen. Hoe meer je drinkt, hoe groter het risico.

Britse en Amerikaanse wetenschappers onderzochten gegevens van bijna 560.000 mensen tussen de 56 en 72 jaar. In eerste instantie leek het erop dat lichte drinkers minder kans hadden op dementie dan zware drinkers of niet-drinkers. Maar toen de onderzoekers naar genetische aanleg voor alcoholgebruik keken, werd duidelijk dat elk extra glas het brein kwetsbaarder maakt.

Zo bleek dat mensen die gemiddeld 12 glazen alcohol per week dronken, 9 procent meer kans hadden op dementie. Bij elke paar glazen extra per week liep dat risico op tot wel 15 procent.

Net als op een pakje peuken moet er een etiket op bier, wijn of sterke drankflessen komen, dat waarschuwt voor het verhoogde risico op kanker als je alcohol drinkt. Die oproep deed de belangrijkste gezondheidsadviseur in Amerika:

Waar eerder werd gedacht dat een beetje alcohol juist goed kon zijn voor je hersenen, wijzen deze nieuwe cijfers op het tegenovergestelde. De wetenschappers stellen dat alle vormen van alcoholgebruik schadelijk zijn en dat matig drinken geen aantoonbaar beschermend effect heeft.

