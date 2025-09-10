Terug

Niet 's avonds maar 's ochtends op stap: is de koffierave het nieuwe uitgaan?

Evenementen

Vandaag, 19:13

Geen bier en wijn, maar koffie met ontbijt. Het is de nieuwste manier van uitgaan: de koffierave. Overgewaaid uit New York en woensdagochtend voor het eerst mee te maken in Amsterdam. In bovenstaande video zie je hoe dat eraan toeging.

De initiatiefnemers vonden dat het tijd was voor uitgaan in de ochtend, omdat op stap gaan in de avond veel negatieve 'bij-effecten' heeft. Zo wordt het vaak laat en wordt er veel alcohol gedronken. Dat maakt je er niet frisser op de volgende dag.

Bij de Wake Up Club gaat de muziek al om 06.00 uur aan en dansen de bezoekers op disco, house en hardstyle. In plaats van alcohol vloeien er liters koffie, verse jus en gembershots door de zaal. "Soms gaat er wel 200 liter koffie doorheen", vertelt initiatiefnemer Tanno Witkamp.

Daarna trekken feestgangers soms rechtstreeks door naar hun werk. Volgens Witkamp trekt het concept een verrassend breed publiek. "De jongste bezoekers zijn 18, de oudste 60. Voor sommigen voelt het alsof ze opnieuw ontdekken hoe leuk uitgaan kan zijn, maar dan zonder alcohol."

