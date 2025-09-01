'Weer lukte het niet om 0.0-biertje te drinken': vrouwen starten podcast over alcohol

Tegenwoordig voelen Elisanne (38) en Astrid (34) zich heerlijk op maandag: uitgerust, fit en zin in de nieuwe werkweek. Ze hebben echter hele andere tijden gekend. Op de vrijdagmiddagborrel, tijdens het stappen op zaterdag en nog het café of de sportkantine op zondagmiddag: de drank vloeide altijd rijkelijk met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk lukte het beide dames om te stoppen met alcohol en vonden ze elkaar hierover online. Als ervaringsdeskundigen besloten ze de krachten te bundelen en starten ze maandag met hun podcast Schaamteloos Sober. Het doel: bewustwording creëren en inspireren.

"We zijn allebei op Instagram actief, ook zichtbaar bezig met alcohol en de verleidingen en het stoppen ermee", vertelt Astrid. "Op een gegeven moment benaderde Elisanne mij en raakten ze in gesprek, steeds vaker. Na verloop van tijd zei ze: 'Ik heb een idee'. Ze begon over een opnamelocatie voor podcasts die ze kende en haar idee voor het maken van een podcast."

De podcast is gebaseerd op persoonlijke ervaringen. "Zo pakken we allebei fragmenten uit onze dagboeken erbij en gaan het erover hebben." Daar zitten droevige momenten in, maar ook vrolijke, zegt Astrid. "Bijvoorbeeld over weer een avond dat het niet lukte om een 0.0%-alcohol drankje te drinken, of juist dat ik een weekend geen drank nam en toen lekker kon gaan sporten. Of een moment dat je toch met alcohol op achter het stuur stapt - tegen beter weten in, daar vindt Elisanne dan weer wat van. Het kan soms een beetje schuren."