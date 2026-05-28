Hoop voor hantapatiënten: eerste medicijn komt naar Nederland

Goed nieuws voor de paar hantapatiënten die ons land rijk is: er komt versneld een medicijn beschikbaar. Het gaat nog wel om een experimenteel middel dat verder getest moet worden. Er zijn namelijk nog geen goedgekeurde medicijnen of vaccins tegen het in sommige gevallen dodelijke virus.

Het middel draagt de ingewikkelde naam Favipiravir en is ontwikkeld door het Japanse bedrijf Fujifilm Pharmaceuticals. De fabrikant doneert het medicijn aan meerdere EU-landen. Naast Nederland krijgen ook Spanje en Frankrijk een levering. Volgens de Europese Commissie gaat het om een batch van in totaal 1.400 tabletten.

Het schip Hondius, dat een cruciale rol speelt in het verhaal rond het hantavirus, kwam tien dagen geleden aan in Rotterdam. De beelden daarvan zie je in de video bovenaan.

Meer besmettingen?

De Europese Commissie start ondertussen "spoedaanbestedingsprocedures" om extra doses beschikbaar te maken, voor het geval er de komende weken meer besmettingen van het hantavirus worden vastgesteld. Volgens de Commissie wordt daarmee "de paraatheid van de EU versterkt".

Zoals gezegd is het middel nog experimenteel en moet nog definitief bewezen worden of het goed werkt. Het Europees Geneesmiddelenbureau vindt het medicijn in ieder geval veilig genoeg voor gebruik in klinische proeven. Wanneer de tabletten precies in Nederland aankomen, is nog niet bekend.