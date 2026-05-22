WHO meldt 'nog een geval' van hantavirus in Nederland

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft melding gemaakt van "nog een geval" van het hantavirus in Nederland. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak, dat vanuit Tenerife is gerepatrieerd en geïsoleerd is voor behandeling.

De persoon zat in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Het bemanningslid had nauw contact met zieke mensen met het andesvirus aan boord van het cruiseschip Hondius.

De bemanningsleden van het cruiseschip Hondius, dat nu in de Rotterdamse haven ligt, moeten na aankomst zes weken verblijven in speciaal ingerichte quarantaine-units. In de bovenstaande video is te zien hoe die eruitzien.

De WHO zegt dat er nu twaalf besmettingen bekend zijn in deze uitbraak en dat er drie patiënten zijn overleden. Het betreft enkel passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip. Er zijn sinds 2 mei geen sterfgevallen meer gemeld. De uitbraak werd die dag gemeld bij de WHO.

Blijven monitoren

De organisatie roept de betrokken landen op de opvarenden van de Hondius te blijven monitoren voor de resterende quarantaineperiode. Het kan tot zes weken duren voordat iemand ziek wordt. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden volgens de WHO in dertig landen meer dan zeshonderd contacten van besmette personen in de gaten gehouden.

De eerste sterfgevallen na besmetting vonden in april plaats. Het ging om een Nederlands echtpaar dat met de Hondius op vakantie was. Op het moment van overlijden was niet bekend dat zij besmet waren met het hantavirus. Later overleed ook een Duitse passagier.

De meeste passagiers en een deel van de bemanning verlieten het schip bijna twee weken geleden op Tenerife. Zij werden gerepatrieerd naar hun thuisland of Nederland. Enkele dagen eerder werden drie opvarenden geëvacueerd bij de kust van Kaapverdië. Twee van hen werden wegens besmetting in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen. De rest van de bemanning bracht het schip naar Rotterdam, waar zij maandag van boord gingen.