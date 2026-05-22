Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

WHO meldt 'nog een geval' van hantavirus in Nederland

Zorg

Vandaag, 14:31

Link gekopieerd

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft melding gemaakt van "nog een geval" van het hantavirus in Nederland. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak, dat vanuit Tenerife is gerepatrieerd en geïsoleerd is voor behandeling.

De persoon zat in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Het bemanningslid had nauw contact met zieke mensen met het andesvirus aan boord van het cruiseschip Hondius.

De bemanningsleden van het cruiseschip Hondius, dat nu in de Rotterdamse haven ligt, moeten na aankomst zes weken verblijven in speciaal ingerichte quarantaine-units. In de bovenstaande video is te zien hoe die eruitzien.

De WHO zegt dat er nu twaalf besmettingen bekend zijn in deze uitbraak en dat er drie patiënten zijn overleden. Het betreft enkel passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip. Er zijn sinds 2 mei geen sterfgevallen meer gemeld. De uitbraak werd die dag gemeld bij de WHO.

Stel Hartvannederland.nl in als voorkeursbron op Google

Blijven monitoren

De organisatie roept de betrokken landen op de opvarenden van de Hondius te blijven monitoren voor de resterende quarantaineperiode. Het kan tot zes weken duren voordat iemand ziek wordt. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden volgens de WHO in dertig landen meer dan zeshonderd contacten van besmette personen in de gaten gehouden.

De eerste sterfgevallen na besmetting vonden in april plaats. Het ging om een Nederlands echtpaar dat met de Hondius op vakantie was. Op het moment van overlijden was niet bekend dat zij besmet waren met het hantavirus. Later overleed ook een Duitse passagier.

De meeste passagiers en een deel van de bemanning verlieten het schip bijna twee weken geleden op Tenerife. Zij werden gerepatrieerd naar hun thuisland of Nederland. Enkele dagen eerder werden drie opvarenden geëvacueerd bij de kust van Kaapverdië. Twee van hen werden wegens besmetting in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen. De rest van de bemanning bracht het schip naar Rotterdam, waar zij maandag van boord gingen.

Door ANP

Lees ook

Opvarenden cruiseschip Hondius in Rotterdam hebben geen hanta
Opvarenden cruiseschip Hondius in Rotterdam hebben geen hanta
Cruiseschip Hondius meert aan in Rotterdamse haven, bemanning in quarantaine
Cruiseschip Hondius meert aan in Rotterdamse haven, bemanning in quarantaine
WHO: 'Risico op hantavirus voor wereldbevolking blijft laag'
WHO: 'Risico op hantavirus voor wereldbevolking blijft laag'
Deel opvarenden Hondius moet in quarantaine in Rotterdamse haven
Deel opvarenden Hondius moet in quarantaine in Rotterdamse haven

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.