Cruiseschip Hondius meert aan in Rotterdamse haven, bemanning in quarantaine

Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat getroffen is door het hantavirus, is maandagochtend aangekomen in de haven van Rotterdam. Aan boord zaten nog 27 opvarenden, onder wie 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige.

Voordat het schip aankwam in de haven, is het begeleid door een zogenoemde loods. Burgemeester René de Vries van Rotterdam laat weten dat dit gebruikelijk is bij de aankomst van grote zeeschepen. De loods droeg in overleg met de GGD beschermende kleding om mogelijke besmetting met het virus te voorkomen. "Een wit pak, spatscherm, bril en mondkapje", aldus De Vries.

Het schip meerde rond 10.30 uur aan bij de Calandsteiger nummer 7. Daar gaan de bemanning en een arts en verpleegkundige aan wal.

Quarantaine

De opvarenden zijn na aankomst direct in quarantaine gegaan in de haven, 8 kilometer van de bewoonde wereld. Daar zijn 23 containers geplaatst waar de opvarenden kunnen verblijven tot 18 juni. De containers zijn voorzien van een keuken, douche, bank en bed.

Een deel van de bemanning blijft op het schip, dat door een specialistisch bedrijf wordt schoongemaakt. De locatie en ook de loopbrug zijn afgezet met zwarte schermen. Op het dek van het schip waren enkele bemanningsleden te zien met mondkapjes op.

Ter plaatse zijn meerdere hulpdiensten. Volgens een woordvoerder van het Havenbedrijf is er een "schone en vieze" locatie, waar onder meer scheepsafval wordt gescheiden. Ook is er een teststraat. Ter plaatse gelden strenge protocollen. De portacabins waar de opvarenden verblijven, staan ook achter zwarte schermen.

Opvarenden zijn al thuis

Vorige week werden vrijwel alle opvarenden van het schip gehaald in de haven van Tenerife. Zij zijn met evacuatievluchten van het eiland gehaald.

Het virus kostte aan drie mensen, onder wie twee Nederlanders, het leven. Meerdere personen raakten besmet.