Wereld Hondendag: vandaag zetten we onze trouwe viervoeter in het zonnetje

Wie is er niet blij met zijn of haar trouwe viervoeter? 'A man's best friend' mag vandaag even in het zonnetje worden gezet, want het is Wereldhondendag. Uit het Nationaal Hondenonderzoek van de Hondenbescherming blijkt dat mens en hond een sterke en unieke band hebben. En dat mag op deze dag gevierd worden.

Hailey, die liever in het water zit dan ernaast loopt, Okki die zijn baasjes beschermt tegen een groene dino-knuffel, en Bobbie met televisieambities: we kunnen er geen genoeg van krijgen. Dat de hond een belangrijke plek in ons leven inneemt, wordt vandaag maar al te duidelijk. Want bij thuiskomst is het jouw labrador of teckel die je als eerste begroet, je partner komt later wel.

In de ochtend uitzendingen van Hart van Nederland vroegen we aan de kijkers om foto's en filmpjes te sturen van jullie viervoeter en dat deden jullie massaal. Hieronder nog een greep uit de inzendingen:

Hond Olivia van eigenaar Rosemarie

Hondje Teddy geniet van een ijsje.

Hondje Bess, van eigenaren Charlotte en Ryan uit Rotterdam.

Dubbelfeest voor Bowie, die op Wereld Hondendag ook nog eens zijn zesde verjaardag viert.

Qwando en Xantos, de honden van eigenaren Alberdine en Martin

Hond behandelen als mens

Zo praten we op een dag het meest met onze partner, en op de tweede plek met… onze hond. Voor een kwart van de mensen is dat de dagelijkse realiteit. Een collega of vriendin komt pas daarna. Dat blijkt uit het Nationaal Hondenonderzoek, dat vandaag is gepubliceerd. De helft van de deelnemers praat met hun hond alsof het een mens is en dat vinden ze niet meer dan logisch.

En welke hondenrassen hebben we volgens het onderzoek het meest in huis? De labrador retriever, teckel en golden retriever vormen de top drie. Ook de Duitse herder (5) en de Engelse cocker spaniel (8) staan in de top 10.

De Wereld Hondendag is ooit opgericht, om aandacht te vragen voor het welzijn van honden. Want iedere hond -hoe groot, klein, mooi of lelijk dan ook verdient een gouden mand.