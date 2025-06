Honden stelen de show bij spectaculaire dogfrisbee-wedstrijd in Brummen

Het Gelderse Brummen was zaterdag het decor van een bijzonder schouwspel: een spectaculaire dogfrisbeewedstrijd waarbij honden uit heel Europa hun beste kunstjes laten zien. Er doen honderd deelnemers mee uit onder meer Nederland, België, Duitsland en Polen. Zij strijden om een felbegeerde plek op het EK en WK later dit jaar.

"De dogfrisbeewedstrijd is een wedstrijd waarin honden hun kunstjes laten zien en daarna, of tijdens het kunstje, de frisbee vangen", zegt vrijwilliger Marjolein Keuken tegen Hart van Nederland. "Naast het voltooien van de kunstjes is het ook de kunst om het zo interessant en leuk mogelijk te maken." Hoe moeilijker de trucs én hoe beter het vangen van de frisbee, hoe hoger de score. Alleen de beste tien mogen uiteindelijk door naar de internationale kampioenschappen in september of oktober.

'Alsof je vliegt'

Naast Keuken zijn ook de deelnemers razend enthousiast. “Als alles klopt, dan voelt het alsof je vliegt,” vertelt een van hen. "Dan komt alles samen en heb je het gevoel dat je de hele wereld aan kan."

Ook een andere deelnemer kan zijn geluk niet op. Samen met zijn hond Spetter doet hij mee aan de wedstrijd. Wat de sport nou zo leuk maakt? "Dat je samen met je hond wat doet. Allebei plezier hebben. Of het nou goed gaat of niet, gewoon lekker lol hebben samen. En dat ze aan het eind van de dag moe zijn en lekker uitgeteld op de bank liggen."