WHO: 'Risico op hantavirus voor wereldbevolking blijft laag'

Zorg

Vandaag, 10:15

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt het risico van het hantavirus voor de wereldbevolking voorlopig laag. Dat schrijft WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus vrijdag op X, nadat op cruiseschip m/v Hondius meerdere besmettingen met het Andes-hantavirus werden vastgesteld. Drie mensen overleden aan de gevolgen van het virus, onder wie twee Nederlanders.

Volgens Tedros richt de WHO zich nu vooral op het volgen van bevestigde en vermoedelijke besmettingen. Ook wil de organisatie beter begrijpen hoe de uitbraak precies is ontstaan en zich heeft verspreid. Daarnaast moet internationale wetenschappelijke samenwerking helpen om patiënten zo goed mogelijk te behandelen.

Iemand die weet wat het Hanta-virus kan doen, is Lonneke uit Groningen. Zij kreeg in 2019 het virus door het opruimen van een schuurtje. Hoe zij dat heeft beleefd, vertelt ze in de onderstaande video:

Sterk genoeg om naar huis te reizen

Vorige week werden een Britse man, een Nederlander en een Duitse vrouw vanuit Kaapverdië naar Nederland geëvacueerd. De Duitse vrouw testte later negatief. De Brit en de Nederlander bleken wel besmet en liggen opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Radboudumc in Nijmegen.

Met de Britse patiënt gaat het inmiddels wat beter en is die voldoende hersteld om terug te reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat hebben Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid en minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

Filipijnse bemanningsleden blijven in quarantaine

De Filipijnse bemanningsleden die later naar Nederland kwamen of nog aan boord van het schip zitten, moeten voorlopig in Nederland in quarantaine blijven. Volgens de ministers zijn de mogelijkheden voor quarantaine en medische zorg op de Filipijnen beperkt. Van de 38 Filipijnse bemanningsleden zijn er nog 17 aan boord van de m/v Hondius.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

