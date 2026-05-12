Twee vliegtuigen met opvarenden Hondius geland op vliegveld Eindhoven

Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn rond 00.30 uur in de nacht van maandag op dinsdag geland op het vliegveld van Eindhoven. De vliegtuigen waren rond 20.45 uur Nederlandse tijd vertrokken vanaf Tenerife.

In Eindhoven stapten de in totaal 28 passagiers uit de twee vliegtuigen over op bussen. Te zien was hoe een deel van hen volledig gekleed was in witte pakken, mogelijk om verspreiding van infectieziektes te voorkomen.

Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 personen, onder wie een Nederlander, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat met name om bemanningsleden van Hondius.

Naar Australië

Het andere vliegtuig was een door Australië georganiseerde vlucht met zes mensen aan boord. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. De Brit is een inwoner van Australië, lieten de autoriteiten eerder weten.