Cruiseschip Hondius moet grondiger worden schoongemaakt van de GGD

Vandaag, 17:25

Het schip m/v Hondius, waarop het hantavirus uitbrak, moet grondiger schoongemaakt worden van de GGD. De geplande terugvaart van Rotterdam naar de thuislocatie van het schip in Vlissingen die voor dinsdag gepland stond, wordt daarom uitgesteld. Dat meldt eigenaar Oceanwide Expeditions.

Vorige week dinsdag begon de schoonmaak van het schip. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft het daarna geïnspecteerd en aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. Wat die inhouden, deelt de rederij niet. Later volgt een nieuwe inspectie, daarna kan het schip naar huis varen. Vooralsnog verwacht Oceanwide Expeditions vanaf 13 juni de geplande vaarten te kunnen uitvoeren.

Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid dat in thuisquarantaine zat nog positief op het virus, waarna diegene uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Een Spaanse opvarende testte maandag positief, waarmee het aantal besmettingen op twaalf staat volgens de WHO. Nog voor de gevaarlijke Andesvariant van het virus werd ontdekt, overleden drie opvarenden.

In de bovenstaande video is te zien hoe het cruiseschip eerder aankwam in de Rotterdamse haven.

Door ANP

