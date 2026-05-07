Consumentenbond wil einde aan bijbetalen voor medicijnen door tekorten

De Consumentenbond wil dat zorgverzekeraars stoppen met extra kosten voor patiënten als een voorkeursmedicijn niet leverbaar is. Apothekers geven dan vaak een alternatief merk mee, maar consumenten moeten daarvoor geregeld bijbetalen of het bedrag gaat van het eigen risico af.

Dat blijkt volgens de organisatie uit onderzoek onder enkele honderden consumenten. Ook kunnen alternatieve medicijnen volgens de Consumentenbond gezondheidsproblemen veroorzaken, omdat ze net anders werken of een andere dosering hebben.

Eerder zorgde een medicijntekort voor grote zorgen bij epilepsiepatiënten.



Meer merken contracteren

De Consumentenbond wil dat verzekeraars per medicijn vijf merken of leveranciers contracteren, zodat de risico's op tekorten afnemen. Alternatieve medicijnen moeten volgens de bond volledig worden vergoed.

"Een patiënt die afhankelijk is van medicijnen moet die tijdig, veilig en zonder extra financiële drempels kunnen krijgen", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgverzekeraars actiever moeten omgaan met medicijntekorten en beter vooruit moeten kijken. Volgens de Consumentenbond hebben jaarlijks 3,5 tot 4 miljoen mensen hiermee te maken. De bond steunt ook de campagne "Boete op Genezen" van apothekersorganisaties LEF en VJA.