Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Consumentenbond wil einde aan bijbetalen voor medicijnen door tekorten

Consumentenbond wil einde aan bijbetalen voor medicijnen door tekorten

Zorg

Vandaag, 07:45

Link gekopieerd

De Consumentenbond wil dat zorgverzekeraars stoppen met extra kosten voor patiënten als een voorkeursmedicijn niet leverbaar is. Apothekers geven dan vaak een alternatief merk mee, maar consumenten moeten daarvoor geregeld bijbetalen of het bedrag gaat van het eigen risico af.

Dat blijkt volgens de organisatie uit onderzoek onder enkele honderden consumenten. Ook kunnen alternatieve medicijnen volgens de Consumentenbond gezondheidsproblemen veroorzaken, omdat ze net anders werken of een andere dosering hebben.

Eerder zorgde een medicijntekort voor grote zorgen bij epilepsiepatiënten. Dat zie je in de video hieronder:

Grote zorgen bij epilepsiepatiënten door medicijntekort
2:22

Grote zorgen bij epilepsiepatiënten door medicijntekort

Meer merken contracteren

De Consumentenbond wil dat verzekeraars per medicijn vijf merken of leveranciers contracteren, zodat de risico's op tekorten afnemen. Alternatieve medicijnen moeten volgens de bond volledig worden vergoed.

"Een patiënt die afhankelijk is van medicijnen moet die tijdig, veilig en zonder extra financiële drempels kunnen krijgen", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgverzekeraars actiever moeten omgaan met medicijntekorten en beter vooruit moeten kijken. Volgens de Consumentenbond hebben jaarlijks 3,5 tot 4 miljoen mensen hiermee te maken. De bond steunt ook de campagne "Boete op Genezen" van apothekersorganisaties LEF en VJA.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Ernstig medicijntekort voor zware Parkinsonpatiënten: 'Hiermee stoppen kan niet'
Ernstig medicijntekort voor zware Parkinsonpatiënten: 'Hiermee stoppen kan niet'
Huisartsen eisen met petitie einde aan medicijntekort: 'Het is een geldkwestie'
Huisartsen eisen met petitie einde aan medicijntekort: 'Het is een geldkwestie'
'Steeds groter tekort aan medicijnen omdat verzekeraars vaker voorkeur hebben'
'Steeds groter tekort aan medicijnen omdat verzekeraars vaker voorkeur hebben'
Grote zorgen bij epilepsiepatiënten door medicijntekort: 'Hierdoor gaan doden vallen'
Grote zorgen bij epilepsiepatiënten door medicijntekort: 'Hierdoor gaan doden vallen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.