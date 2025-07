Minder complicaties na extra echometing bij hoogzwangere vrouwen

Zwangere vrouwen die hun baby minder voelen bewegen in de laatste weken, kunnen voortaan rekenen op een extra controle. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) blijkt dat een aanvullende echometing beter inzicht geeft of de baby gezond is of mogelijk in de problemen zit.

Het is normaal dat een ongeboren kindje soms minder actief is, maar in sommige gevallen kan het wijzen op zuurstoftekort. Tot nu toe werd dat beoordeeld met een hartfilmpje en controles van vruchtwater en groei, maar dat gaf niet altijd zekerheid.

“Met deze extra meting krijgen artsen veel meer duidelijkheid,” zegt gynaecoloog en onderzoeksleider Sanne Gordijn namens het UMCG. “Ze kunnen beter bepalen of een baby echt in gevaar is of dat het gewoon even wat rustiger is in de buik.”

Complicaties voorkomen

De extra echo maakt het makkelijker om te beslissen of een baby eerder gehaald moet worden. Dat kan complicaties bij de geboorte voorkomen, aldus de onderzoekers. Minder onnodige inleidingen én minder risico voor de baby.

De bevindingen kunnen volgens het UMCG een belangrijke rol gaan spelen in de verloskundige zorg. Gordijn: “Het helpt om betere en veiligere keuzes te maken, zowel voor moeder als kind.”

ANP