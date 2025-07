Verdriet na miskraam eindelijk erkend: Amsterdam eerste stad met rouwverlof

Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die rouwverlof invoert voor vrouwen én partners die vroeg in de zwangerschap een kindje verliezen. Het gaat om verlies vóór de 24 weken. De motie komt van PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis en kreeg brede steun in de gemeenteraad.

Een van de vrouwen die zich hard maakt voor meer openheid over dit thema is Natascha Dost uit Soest. Zij verloor in september vorig jaar na vijf weken zwangerschap haar kindje. "Ik had me ontzettend verheugd op een meisje", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Ik was er heel verdrietig over."

Toch hield ze haar verlies lange tijd voor zich. Ze meldde zich ziek, maar vond het lastig om hulp te zoeken. "Het kostte me veel tijd om de juiste hulp te vinden." Pas toen haar leidinggevende vroeg hoe het echt met haar ging, deelde ze haar verhaal. "Ik dacht dat je dit soort dingen niet zomaar kunt bespreken."

Die ervaring bracht haar op een idee: Holi Mommy. Sinds een half jaar helpt ze met dit initiatief vrouwen én bedrijven om zwangerschapsverlies bespreekbaar te maken. "Juist door het te vertellen, merkte ik hoeveel steun er kwam en hoe belangrijk het is om er wél over te praten."