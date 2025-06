Bert viert Vaderdag zonder zijn tienerdochter: 'Deur staat altijd wagenwijd open'

Bert Bensink viert Vaderdag zonder zijn twaalfjarige dochter. Hij was 22 jaar oud toen een vrouw met wie hij aan het daten was onverwacht zwanger raakte. Een prachtige dochter werd geboren, maar Bert was niet samen met de moeder. Wel zag hij het meisje regelmatig en zorgde soms ook voor haar. Na jaren werd plotseling al het contact verbroken. Bert weet niet waarom.

Inmiddels is Bert getrouwd en weer vader geworden. Hij viert Vaderdag met zijn zoontje van zeven maanden. Bert heeft een boek geschreven over wat hem overkwam, opgedragen aan zijn inmiddels twaalfjarige dochter. Hij hoopt dat ze contact opneemt. En wil met het boek een steun in de rug geven aan jonge mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Twaalf jaar was Bert bezig met zijn afstudeerscriptie en aan het daten met een zeven jaar oudere vrouw die hij kende van het werk. Toen bleek ze zwanger te zijn. In eerste instantie een schok voor Bert, maar toen zijn dochter eenmaal geboren was, wilde hij voor haar zorgen. Dat gebeurde op een gegeven moment ook, tot na een paar jaar van gedeelde zorg voor het meisje, het contact van de ene op de andere dag zonder duidelijke reden werd verbroken. "Ik had meteen moeten handelen, achteraf gezien. Dat heb ik niet gedaan."

Niet verbitterd

Bert raakte in een burn-out en een depressie, en dat maakte het voeren van een juridische strijd over de zorg extra lastig. "Het leek me voor mijn dochter ook geen goede zaak, ze krijgt er toch wat van mee. Ik denk niet dat alle partijen daarbij gebaat zouden zijn. Ik geloof meer in het model: ik ben beschikbaar voor contact en hoop dat ze uit zichzelf naar me toe komt. En dan ontmoet ze een leuke en ontspannen vader die niet verbitterd is."

Dat is ook de reden dat hij nu naar buiten treedt met zijn verhaal: Bert hoop zijn oudste kind op deze manier te bereiken. Inmiddels zijn er podcasts, radioreportages en artikelen over zijn verhaal verschenen. Hij hoopt dat zijn dochter daar iets van meekrijgt en contact zoekt. Met de moeder heeft hij geen contact kunnen krijgen, zij reageert niet op mails, appjes en kaarten.