Meer mensen zoeken hulp voor verslaving aan online gokken en designerdrugs

Een groeiend aantal mensen zoekt hulp voor verslavingen aan online gokken en designerdrugs. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS), dat trends in de verslavingszorg monitort.

Het aantal behandelde patiënten vanwege het gebruik van designerdrugs zoals 3-MMC steeg van 709 in 2024 naar 946 vorig jaar. Dat is een stijging van 33 procent. Ook het aantal mensen met een ketamineverslaving nam toe, met ruim honderd extra patiënten.

Ruim 3100 mensen werden vorig jaar behandeld voor een gokprobleem. Dat is een stijging van 13 procent, vooral door online gokken. Ongeveer de helft van deze mensen is nieuw in de verslavingszorg. Ervaringsdeskundige Lia vertelt in de video bovenaan hoe haar gokverslaving begon en waarom praten zo belangrijk is.

Uit cijfers van LADIS blijkt verder dat de verslavingszorg in totaal ongeveer gelijk is gebleven. In 2025 werden bijna 68.000 mensen behandeld. De meeste patiënten kampten met een alcohol- of cannabisverslaving, vaak in combinatie met een andere verslaving. Alcoholverslaving komt vooral voor onder ouderen, terwijl jongeren vaker verslaafd raken aan cannabis.

Problemen groter dan cijfers laten zien

Gerard Niemeijer van koepelorganisaties Verslavingskunde Nederland en de Nederlandse ggz benadrukt dat de problemen groter zijn dan de cijfers laten zien.

"Dat komt omdat het gemiddeld zeven jaar duurt voordat mensen hulp zoeken. Bij een alcoholverslaving zien we bijvoorbeeld dat de gemiddelde leeftijd dat iemand hulp zoekt 46 jaar is. Terwijl we ook weten dat de ontwikkeling van zo'n verslaving een lange aanlooptijd heeft."

Denk je dat jouw gokgedrag zorgwekkende vormen aanneemt? Of is er iemand in je omgeving waar je je zorgen over maakt? De Kansspelautoriteit heeft een platform waar je terecht kunt met vragen: openovergokken.nl.

Niemeijer zegt dat de problematiek in de verslavingszorg steeds zwaarder wordt. Hij pleit voor meer preventiemaatregelen vanuit de overheid en voor een totaalverbod op gokreclames.