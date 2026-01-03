Chris (29) dronk zestien bier per dag, vergokte een ton en snoof cocaïne: 'Werd alleen maar erger'

De 29-jarige Chris Griffioen uit Heino was jarenlang verslaafd aan alcohol, drugs en gokken. De verslaving liep zo uit de hand dat hij op een gegeven moment een ton vergokte op online goksites en uit huis werd gezet. Hij besloot dat het zo niet langer kon doorgaan en schakelde hulp in om af te kicken.

Inmiddels is Chris vier jaar clean, en in gesprek met social verslaggever Dylan Kuijpers vertelt hij in de online serie Openhartig, te zien in bovenstaande video, over zijn verslaving en herstel. Daarin legt hij uit dat de verslaving al op jonge leeftijd begon. "Toen ik een jaar of vier was, begon ik al met geld stelen van mijn ouders. Ik denk dat ik een prikkel nodig had, en dat ik verslaafd ben geboren."

Uiteindelijk werd de verslaving erger toen Chris begon met het snuiven van cocaïne en 3-MMC, en het gebruik van alcohol. "In coronatijd dronk ik zo'n 16 glazen bier per dag. Soms keek ik in de spiegel en schrok ik van mezelf, maar dat was voor mij geen trigger om te stoppen." De situatie liep zo uit de hand dat hij uit het huis van zijn broer werd gezet, waar hij op dat moment woonde. "Toen wist ik dat er iets moest gebeuren."

Soms keek ik in de spiegel en schrok ik van mezelf. Chris Griffioen

Herstel

Chris was naast alcohol en drugs ook verslaafd aan gokken. Op online goksites maakte hij 60.000 euro winst, maar binnen een jaar was dit bedrag weer volledig vergokt. In totaal vergokte Chris bijna een ton. Zijn verhaal staat niet op zichzelf, want uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum blijkt dat er in Nederland tussen de 141.000 en 216.000 mensen zijn die een hoog risico lopen om gokverslaafd te raken. Het aantal dat hier hulp voor zoekt ligt echter lager.

Met hulp van Herstelbroeders lukte het Chris uiteindelijk om zijn verslaving aan te pakken en inmiddels is hij vier jaar clean. Over zijn verslaving en herstel heeft hij de korte documentaire Rockbottom gemaakt, en ook wil hij in de toekomst andere mensen helpen om van hun verslaving af te komen.

Momenteel deelt hij zijn tips en ervaringen al op sociale media zoals TikTok en Instagram. "Ik schaam me totaal niet voor mijn verslaving, omdat ik anders nooit zo bewust bezig was geweest met het leven", aldus Chris. "Het lijkt mij geweldig om anderen ook te helpen. Als ik clean blijf, gaan er hele mooie dingen gebeuren."

De hele podcast met Chris is te beluisteren op Spotify.