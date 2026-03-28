Scrollen zonder stop: 'experts willen erkenning voor verslaving sociale media'

Een verslaving aan sociale media moet zo snel mogelijk officieel worden erkend, zeggen meerdere vooraanstaande deskundigen tegen RTL Nieuws. Het nieuwsprogramma meldt zaterdag dat een sociale mediaverslaving nog niet officieel wordt erkend, maar volgens deskundigen is er "geen tijd te verliezen". Hoe eerder de verslaving namelijk wordt erkend, hoe eerder mensen beter kunnen worden behandeld.

Volgens de deskundigen is er meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk als een sociale mediaverslaving officieel wordt erkend. Ina Koning deed onderzoek naar sociale mediaverslaving onder jongeren en adviseert het kabinet over sociale mediarichtlijnen.

"Socialemediagebruik kan ten koste gaan van het maatschappelijke leven, zoals sporten en school. We zien dat het echt heel verslavend en ontwrichtend kan zijn", aldus Koning. Volgens cognitief neurowetenschapper Surya Gayet kunnen mensen zich tegen de verslaving "maar moeilijk wapenen, en jongeren al helemaal niet".

Misschien herkenbaar: wanneer je scrolt in een socialmedia-app, vliegen de uurtjes voorbij. Je blijft maar scrollen. Zeker voor jongeren is dit herkenbaar en is de kans op problematisch socialmediagebruik gegroeid:

'Ik ging bijna niet meer naar school'

De nu 18-jarige Esmee weet wat voor impact de verslaving kan hebben op het dagelijks leven. "Ik werd wakker, ging op m'n telefoon en bleef eigenlijk de hele dag op bed liggen." Van haar leven was niet veel meer over en Esmee besefte dat ze hulp nodig had. Ze ging bij een kliniek in behandeling.

Socialemediagebruik lijkt misschien onschuldig, maar dat is het allerminst, weet Esmee. "Ik was echt verslaafd. Ik sloot mezelf op en was alleen maar bezig met mijn telefoon. Ik ging bijna niet meer naar school."

Dat er hulp wordt geboden aan mensen die verslaafd zijn aan sociale media, is volgens Koning positief. "Het is goed dat er behandelingen starten, daar kunnen we van leren. Maar het is niet wetenschappelijk bewezen. Daarvoor is erkenning nodig en meer onderzoek."