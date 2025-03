Minimumleeftijd voor sociale media niet de oplossing: 'Pak verslavende algoritmes aan'

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer voor een motie die een minimumleeftijd voor het gebruik van sociale media mogelijk moet maken. De mogelijke norm die werd genoemd, is vijftien jaar. Volgens ontwikkelingspsycholoog Marielle Balledux van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is dat echter niet de oplossing: "Een kindvriendelijke online omgeving bereik je niet met een minimumleeftijd, maar door het aanpakken van algoritmes."

De sociale media-verslaving bij jongeren is een groot besproken onderdeel, niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook op de straat (zie video).

Balledux belicht verschillende kanten van het verhaal. "Door een kindvriendelijke online omgeving te creëren, zonder schadelijke en verslavende algoritmes, kunnen kinderen op een veilige manier leren omgaan met zowel de positieve als negatieve kanten van sociale media."

'Veilig in het (online) verkeer'

Ze vergelijkt een veilige online omgeving met een veilige fysieke omgeving. "Net zoals kinderen leren hoe ze zich veilig in het verkeer moeten bewegen, moeten ze ook de kans krijgen om te leren hoe ze veilig sociale media gebruiken. Het gaat er niet om sociale media te verbieden, maar om onze kinderen te leren ermee om te gaan."

Volgens Balledux moeten de algoritmes van techbedrijven worden aangepakt. "Er zitten mechanismen in sociale media waarvan we weten dat ze negatieve effecten kunnen hebben. Als je een half uur scrolt en alleen maar video's krijgt over hoe je jezelf mooier moet maken, dan ben je én een half uur verder, én het kan ervoor zorgen dat je je minder goed voelt over je uiterlijk."

ANP