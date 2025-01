Jongeren kunnen niet stoppen met swipen op sociale media

Insta-reels bekijken, TikTok-video’s swipen of eindeloos door Facebook scrollen: voor veel jongeren is het een uitdaging om hun telefoon weg te leggen zodra ze bezig zijn met sociale media. Uit een enquête onder 135.000 jongeren door de GGD’en en het RIVM blijkt dat zeven op de tien jongeren in Nederland moeite hebben met het stoppen van hun socialemediagebruik.

In Australië overwegen ze een heel andere aanpak om het gebruik van sociale media door jongeren te reguleren. Er wordt nagedacht over het instellen van een leeftijdsgrens. Zou dat ook een goede oplossing zijn voor Nederland? Wat Nederlanders daarvan vinden zie je in de bovenstaande video

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. We delen er foto’s, chatten met vrienden en krijgen een kijkje in het leven van onze favoriete influencers. Voor veel jongeren is het een dagelijkse routine waar uren aan besteed worden.

Gedragswetenschapper Loes Pouwels van de Radboud Universiteit legt uit waarom stoppen zo lastig is: "In apps als TikTok kun je eindeloos doorscrollen. Dankzij algoritmes krijg je berichten te zien die aansluiten bij jouw interesses. Dat is heel belonend."

Mentale problemen en sociale gevolgen

Als jongeren hun gebruik niet onder controle hebben, kan dit volgens het onderzoek leiden tot mentale problemen, eenzaamheid en slaapproblemen. Pouwels wijst erop dat het overmatige gebruik ook ten koste kan gaan van school of werk. Soms gaat er zoveel tijd zitten in het gebruik van sociale media dat het andere belangrijke activiteiten verdringt.

Daarnaast merkt ze op dat “wrijving ontstaat als je je telefoon gebruikt terwijl je met anderen in gesprek bent." Het blijft lastig om oorzaak en gevolg te onderscheiden, want “jongeren die mentale problemen hebben zoeken vaak hun toevlucht op sociale media."

Verschillen tussen groepen jongeren

Uit het onderzoek blijkt dat jonge vrouwen (78,7 procent) vaker moeite hebben met stoppen dan mannen (62,8 procent). Ook zijn er duidelijke regionale verschillen. In Amsterdam zegt bijna 80 procent van de jongeren moeite te hebben met stoppen, terwijl dit percentage in Drenthe onder de 65 procent ligt. Jongeren in het westen en midden van het land lijken hier over het algemeen meer moeite mee te hebben dan jongeren aan de randen van het land.

Positieve effecten

Hoewel sociale media soms negatieve gevolgen kunnen hebben, biedt het ook belangrijke voordelen voor jongeren. Gedragswetenschapper Loes Pouwels wijst erop dat sociale media een waardevol hulpmiddel kunnen zijn: "Veel jongeren zeggen dat ze juist een sociaal netwerk hebben dankzij sociale media. En het kan vriendschappen versterken", aldus Pouwels.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP