RIVM merkt toename in aantal uitstrijkjes na oproep van Emma Heesters

De behandelend arts van Emma Heesters zegt dat er een "Emma Heesters-effect" merkbaar is in het aantal vrouwen dat een uitstrijkje laat afnemen. Gynaecoloog Nienke van Trommel vertelde in de talkshow Eva op NPO 1 dat er volgens het RIVM in de twee weken nadat Heesters vrouwen op sociale media had opgeroepen om zich te laten onderzoeken, een toename van 10 procent te zien was.

"Dus er is een Emma Heesters-effect", zei de dokter in de talkshow waar zij donderdag met Heesters te gast was.

Heesters maakte een jaar geleden bekend baarmoederhalskanker te hebben en deelde afgelopen zomer in remissie te zijn. Vorige week bracht ze een boek uit over het afgelopen jaar. Daarin schreef ze onder meer dat ze er spijt van heeft dat ze zich als tiener niet had laten vaccineren tegen het hpv-virus, dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Bij Eva vertelde Heesters dat "verhalen" die op de middelbare school over het vaccin de ronde deden een rol speelden in haar keuze.

'Foute keuze gemaakt'

"Ik vind eigenlijk dat ik, omdat ik niet goed genoeg ben voorgelicht, een foute keuze heb gemaakt", zei ze tegen Eva Jinek. "Ik had toen niet door hoe belangrijk een vaccinatiekeuze is. Elke week bij een ziekenhuisbezoek dacht ik weer: wat als ik die vaccinatie had gehad?" Dokter Van Trommel vertelde dat de kans om baarmoederhalskanker te krijgen met het hpv-vaccin 90 procent kleiner wordt.

Het nieuws dat zangeres Emma Heesters (28) baarmoederhalskanker heeft, heeft een golf van reacties opgeleverd. Ook Melanie Brand (36) reageert geschokt. Zelf kreeg ze op haar 30e dezelfde diagnose, en haar leven veranderde drastisch, vertelt ze in onderstaande video.