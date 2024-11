Emma Heesters heeft baarmoederhalskanker: 'Enorme shock'

Zangeres Emma Heesters (28) heeft via Instagram bekendgemaakt dat ze is gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker. "Dit was uiteraard een enorme shock," deelt Heesters.

De afgelopen weken waren intensief, vertelt ze: "Aan de ene kant veel ziekenhuisafspraken en behandelingen, en aan de andere kant optredens in het GelreDome, Ahoy en mijn eigen tour." Het podium gaf haar veel energie en kracht in deze emotioneel zware tijd.

Chemo

Heesters zal de komende drie maanden chemotherapie ondergaan, wat betekent dat ze haar agenda leeg moet maken. "Ik weet nog niet hoe het zal gaan, en ik wil mezelf de beste kans geven om mijn lichaam zo positief mogelijk te laten reageren op de behandeling."

Met een positieve blik schrijft Heesters dat ze "alle vertrouwen" heeft in haar herstel en hoopt ze snel een goede update te kunnen delen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP