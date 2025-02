Emma Heesters deelt bijzondere mijlpaal in strijd tegen kanker: 'Fuck cancer!'

Emma Heesters heeft op Instagram bijzonder goed nieuws gedeeld over haar strijd tegen baarmoederhalskanker: de behandelingen zijn afgerond én deze slaan aan. Over een paar maanden hoort de zangeres of ze in remissie is, maar eerst gaat ze "bijkomen van deze hel."

Het nieuws dat zangeres Emma Heesters (28) baarmoederhalskanker heeft, heeft een golf van reacties opgeleverd. Ook Melanie Brand (36) reageert geschokt. Zelf kreeg ze op haar 30e dezelfde diagnose, en haar leven veranderde drastisch, vertelt ze in bovenstaande video.

De 28-jarige zangeres maakte in november bekend de diagnose baarmoederhalskanker te hebben gekregen. De afgelopen maanden heeft ze chemotherapie ondergaan. Begin januari deelde Heesters dat ze haar laatste chemobehandeling achter de rug had, maar ook dat de kanker in haar lichaam was uitgezaaid.

'Fuck cancer!'

Woensdag deelt Heesters een foto met een feestelijke taart op Instagram, waarop de tekst 'Fuck cancer!' te zien is. Na maanden van bestraling en behandeling kan ze zich nu weer focussen op de "dingen die ze leuk vindt en heeft gemist." De bestraling zal de komende maanden doorwerken in haar lichaam, en over een paar maanden kan ze horen of ze in remissie is, zo laat ze weten.

De zangeres heeft een eicelpunctie, 25 bestralingen, drie inwendige bestralingen, zes chemo's en een operatie achter de rug. Aan haar volgers geeft Heesters nog een belangrijkste boodschap. "Laat alsjeblieft je uitstrijkje maken."