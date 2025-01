'25/25': Emma Heesters heeft laatste bestraling achter de rug

Emma Heesters heeft haar laatste bestraling achter de rug, deelt de 29-jarige zangeres, die in november bekendmaakte baarmoederhalskanker te hebben, zaterdag in een video op TikTok.

Emma heeft baarmoederhalskanker. Lotgenote Melanie denkt dat een eerdere screening bij vrouwen kan helpen bij het tegengaan van meer slachtoffers, vertelt ze in bovenstaande video.

"25/25", schrijft Heesters bij een video waarin te zien is hoe zij de bestraling ondergaat. "Ik heb nu 5 weken lang, vijf keer per week bestraling gehad", legt ze daarbij uit. "Ik voel er op dat moment ook niks van. Het doet geen pijn. Het enige waar ik daarna last van krijg, zijn de bijwerkingen die erbij horen."

"Maar we doen het voor een goed doel", gaat Heesters verder. "Ik hoop dat ik zo snel mogelijk weer gezond en beter ben."

Uitgezaaid

Begin januari deelde Heesters dat ze haar laatste chemobehandeling achter de rug had, maar ook dat de kanker in haar lichaam was uitgezaaid.