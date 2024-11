Emma Heesters heeft baarmoederhalskanker, lotgenote Melanie pleit voor eerdere screening

Het nieuws dat zangeres Emma Heesters (28) baarmoederhalskanker heeft, heeft een golf van reacties opgeleverd. Ook Melanie Brand (36) reageert geschokt. Zelf kreeg ze op haar 30e dezelfde diagnose, en haar leven veranderde drastisch. Door de diagnose kon ze haar kinderwens vergeten. "Het komt echt hard bij mij binnen en raakt mij enorm", vertelt Melanie aan Hart van Nederland. "Ik weet wat zij doormaakt en dat is heel heftig."

Melanies eigen diagnose kwam na een uitstrijkje op haar 30ste, waarbij direct een tumor werd ontdekt. Hoewel ze jarenlang schoon was verklaard, kwam de kanker recent terug en moet ze opnieuw zware behandelingen ondergaan. De impact van de diagnose en het verlies van haar kinderwens laten diepe sporen na. "Mijn baarmoeder is eruit gehaald, en ik had gehoopt het ziekenhuis nooit meer te zien", zegt ze.

Vroege screening

Emma’s situatie doet Melanie opnieuw beseffen hoe belangrijk een vroege screening op baarmoederhalskanker kan zijn. Ze pleit er daarom voor de leeftijdsgrens voor uitstrijkjes te verlagen naar 25 jaar, zodat de ziekte eerder kan worden opgespoord. "Ik vind 30 jaar echt te laat", benadrukt Melanie. "Als vrouwen op jongere leeftijd worden getest, kan dit veel ellende besparen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

In een Instagram-video deelt Emma haar ervaringen met haar 2,2 miljoen volgers. De afgelopen weken balanceerde ze optredens voor volle zalen met intensieve ziekenhuisbezoeken. "Ik heb zoveel kracht gehaald uit het optreden, maar vanbinnen was het een emotionele rollercoaster," aldus Emma. Met de komende maanden volledig gericht op chemotherapie hoopt Emma op rust en ruimte om haar hersteltraject aan te gaan.

Oproep

Melanie hoopt dat door haar verhaal te delen meer vrouwen gehoor zullen geven aan de oproep om een uitstrijkje te doen: "Het was 5 minuten werk en heeft mijn leven gered", zegt Melanie.

Gynaecologe Jacqueline Louwers, werkzaam bij het Diakonessenhuis in Utrecht, onderstreept de oproep van Melanie. Volgens Louwers is ook de preventieve HPV-vaccin een belangrijk onderdeel van het voorkomen van baarmoederhalskanker.