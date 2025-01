Baarmoederhalskanker Emma Heesters uitgezaaid: 'Behandeltraject nog niet klaar'

De baarmoederhalskanker van Emma Heesters is uitgezaaid. De zangeres blijkt niet in 'stadium 1' te zitten van de kanker, maar in stadium 3, schrijft Heesters op Instagram. "Helaas is mijn behandeltraject nog niet klaar. Eerst wees alles erop dat ik in stadium 1 zat, maar na een operatie van het verwijderen van lymfeklieren kreeg ik te horen dat mijn kanker uitgezaaid was (stadium 3)."

In Shownieuws werd het nieuws over de diagnose van Heesters uitgebreid besproken, is te zien in bovenstaande video.

De 28-jarige zangeres maakte in november bekend de diagnose baarmoederhalskanker te hebben gekregen. De afgelopen maanden heeft ze chemotherapie ondergaan. Ook kreeg ze vijf keer per week bestraling en radiotherapie. "De komende weken worden de laatste, zware, loodjes!", schrijft Heesters.

Heesters roept anderen op om een uitstrijkje te laten maken.

Steunbetuigingen

Eerder maakte Heesters al bekend dankbaar te zijn voor de vele steunbetuigingen die ze had ontvangen. "Zo ontzettend veel lieve berichten, etc. mogen ontvangen deze week. Dankjulliewel. Het geeft me echt zoveel extra kracht en ik word gewoon emotioneel als ik alle berichten lees, zo enorm lief vind ik het", schreef Heesters. "Daarbij wil ik iedereen die ook met deze rotziekte te maken heeft op wat voor manier dan ook, heel veel sterkte wensen. You got this."