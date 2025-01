Zorgen bij organisaties: jonge vrouwen stellen onderzoek baarmoederhalskanker uit

Veel jonge vrouwen tussen de 30 en 34 jaar stellen hun deelname aan het bevolkingsonderzoek over baarmoederhalskanker uit en dat is zorgelijk, vinden KWF, het RIVM en Bevolkingsonderzoek Nederland. Binnen die groep komt HPV, het virus dat deze vorm van kanker veroorzaakt, het meeste voor. Maar drie op de tien jonge vrouwen komen binnen twaalf weken na de uitnodiging in actie.

Vulvakanker, peniskanker of baarmoederhalskanker. Allemaal vormen van kanker waarvan deskundigen merken dat er een groot taboe op ligt. Ervaringsdeskundige Didi legt uit waarom dat zo snel mogelijk moet veranderen in bovenstaande video.

In de hoop die groep te kunnen vergroten is maandag de campagne 'Doe het vandaag' begonnen. De afgelopen jaren is het percentage vrouwen dat meedoet al wel toegenomen van 41 procent in 2022 naar 48 procent in 2023. "Ondanks deze positieve ontwikkeling laat toch nog meer dan de helft van deze groep hun uitnodiging liggen. Dit komt vooral doordat men het uitstelt", aldus KWF.

Voor het uitstel zijn volgens de gezondheidsstichting diverse redenen: "Vrouwen raken hun uitnodiging kwijt, weten niet of de uitnodiging nog geldig is, vergeten het, twijfelen nog of stellen uit vanwege zwangerschap."

Behandeling mogelijk

Met 'Doe het vandaag' hopen de organisaties vrouwen aan te moedigen tijdig, het liefst direct, in actie te komen. Op een speciale site staan diverse vragen en antwoorden over de ziekte en de test. Meedoen kan via de huisarts of via een thuistest.

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer negenhonderd vrouwen baarmoederhalskanker en komen 200 personen erdoor te overlijden. De kans op baarmoederhalskanker is het hoogst bij vrouwen tussen de 30 en 45 jaar. Via het bevolkingsonderzoek is de ziekte vroegtijdig op te sporen, of zelfs te voorkomen. Mocht er door een test namelijk een afwijking aan het licht komen, dan gaat het vaak om een voorstadium. Vaak is daar een behandeling voor.