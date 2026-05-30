Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Cruiseschip Hondius weer helemaal schoon na uitbraak hantavirus

Zorg

Vandaag, 13:25

Link gekopieerd

Het cruiseschip Hondius waarop het hantavirus uitbrak, is gereinigd en kan weer in bedrijf worden gesteld. Dat maakte de GGD Rotterdam-Rijnmond zaterdag bekend. Bij een eerdere inspectie zag de GGD nog tekortkomingen bij de schoonmaak. De geplande terugvaart van Rotterdam naar de thuislocatie in Vlissingen moest daarom worden uitgesteld.

De schoonmaak begon vorige week dinsdag. De GGD heeft het schip daarna geïnspecteerd en aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. Die zijn nu afgerond. Vrijdag is een eindinspectie verricht. Tijdens deze schouw hebben deskundigen infectiepreventie van de GGD Rotterdam-Rijnmond vastgesteld dat de Hondius effectief is gereinigd en de desinfectie volgens de richtlijnen is afgerond.

In de bovenstaande video is te zien hoe het cruiseschip eerder aankwam in de Rotterdamse haven.

In totaal zijn drie mensen overleden aan de gevolgen van het hantavirus na de uitbraak op het schip. Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni weer geplande vaarten met de Hondius te kunnen uitvoeren. Het schip vertrekt dan voor zijn eerste reis naar Noord-Spitsbergen. Onduidelijk is nog hoeveel mensen daarvoor geboekt hebben.

Door ANP

Lees ook

Dit weten we nu over de hantavirus-uitbraak
Dit weten we nu over de hantavirus-uitbraak
Cruiseschip Hondius moet grondiger worden schoongemaakt van de GGD
Cruiseschip Hondius moet grondiger worden schoongemaakt van de GGD
Zes weken binnen en dagelijkse check-in: zo ziet de Hondius-quarantaine eruit
Zes weken binnen en dagelijkse check-in: zo ziet de Hondius-quarantaine eruit
Hoop voor hantapatiënten: eerste medicijn komt naar Nederland
Hoop voor hantapatiënten: eerste medicijn komt naar Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.