Haags zwembad verbiedt shampoo en douchegel: 'Een vrouw is ongelukkig gevallen'

Een frisse duik nemen en je daarna afspoelen onder de douche met shampoo en douchegel: dit is de komende weken niet mogelijk in het Haagse zwembad de Waterthor. "Er zijn de laatste tijd meerdere glijpartijen geweest door gladheid, veroorzaakt door zeep en shampoo op de vloer rondom de zwembaden. Een vrouw is ongelukkig gevallen, waardoor ze medische zorg nodig had", vertelt een woordvoerder van wethouder Hilbert Bredemeijer.

Op dit moment kunnen we niet alleen in de binnenbaden zwemmen, maar ook zijn de zwembaden buiten weer open. Zo namen eind april de eerste gasten van zwembad Klarenbeek een frisse duik bij de seizoensopening. Dit is te zien in de bovenstaande video.

Hij laat weten dat mensen wel vaker vallen bij zwembaden, maar dat "door de recente incidenten" gasten van zwembad de Waterthor zijn verzocht tijdelijk hun shampoo en zeep thuis te laten. "Als de douchegel of de shampoo op de perrons (zijkanten van het zwembad) belandt vanuit de douchesecties, kan de vloer glad worden. Binnen de Nederlandse zwembadbranche is dit een bekend en vaker voorkomend fenomeen."

Oplossing

Komende zomer zal de maatregel worden geëvalueerd: "Begin juli wordt gekeken of deze maatregel het gewenste effect heeft. Er wordt nu onderzoek gedaan naar een effectieve bouwkundige oplossing."