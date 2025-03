Bewoners Dordrecht in actie tegen dreigende sluiting zwembad: 'Het is echt een buurthuis'

Zwembad De Dubbel in Dordrecht staat op de lijst van mogelijke bezuinigingen van de gemeente. De sluiting zou voor veel inwoners een ramp zijn. Yvonne van Vuuren en haar 78-jarige moeder Cokky zijn samen met het zwembadpersoneel een actie gestart om het bad te behouden. Dinsdagmiddag overhandigen ze 7000 handtekeningen aan burgemeester Peter van der Velden.

Voor veel mensen is zwembad De Dubbel meer dan alleen een plek om baantjes te trekken. "Mijn moeder heeft Parkinson, bewegen is voor haar ontzettend belangrijk", vertelt Yvonne aan Hart van Nederland. "Lopen gaat lastig, maar zwemmen lukt nog goed. Ze fietst nog net het kleine stukje naar het zwembad, maar veel verder kan ze niet."

Yvonne zelf heeft longcovid en is afhankelijk van beweging om haar conditie op peil te houden. "Zwemmen is niet belastend, dus dat is goed te doen. Ik kom hier al 50 jaar. Mijn moeder nam me vroeger mee, nu ben ik hier zelf met haar én mijn eigen kinderen en kleinkinderen." Volgens haar is het bad essentieel voor de wijk. "Het heeft echt een buurthuisfunctie."

Overvolle wachtlijsten

Volgens zwembadmanager Roos Buik kwam het nieuws over de mogelijke sluiting hard aan. "Zoveel mensen zijn afhankelijk van dit zwembad. Sommigen komen vier tot vijf keer per week. Dit is niet zomaar een sportlocatie, het is een ontmoetingsplek."

Dat er nog een ander zwembad in Dordrecht is, is lang niet voor iedereen een oplossing. "Dat is voor heel veel ouderen en sommige volwassenen zonder auto te ver. En wie met de bus moet, krijgt te maken met extra maandelijkse kosten", aldus Buik. Ook de 700 kinderen die bij De Dubbel zwemles volgen, zouden naar het andere bad moeten. "Maar ook daar is een wachtlijst, en het is bovendien duurder."

Pijnlijke keuzes

De gemeente Dordrecht kampt met een tekort van miljoenen euro’s en moet daarom flink bezuinigen. "Het zwembad staat op een lange lijst met mogelijke maatregelen, waaronder het sluiten van bibliotheken en het onderwijsmuseum", laat een woordvoerder van de burgemeester weten. De beslissing wordt pas in juli genomen. "De kans dat we gaan bezuinigen is heel groot, maar waarop dat zal zijn, kan ik nu nog niets zeggen."