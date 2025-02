Buitenbaden in nood: te weinig toezichthouders voor druk zwemseizoen

Met het lenteachtige weer van vrijdag lijkt de zomer ineens een stuk dichterbij. Buiten zwemmen zit er nog niet in, maar de voorbereidingen voor het zwemseizoen zijn in volle gang. In veel buitenzwembaden worden de baden leeggepompt, schoongemaakt en klaargemaakt voor de zomer. Maar er is een groot probleem: een tekort aan toezichthouders en zwemonderwijzers.

Bij buitenzwembad Het Zwet in Wormer is Erna Kenbeek al druk bezig met de voorbereidingen, maar ze maakt zich zorgen over de personeelsbezetting. "Eigenlijk sinds corona is het moeilijk. Toen gingen veel van onze mensen naar GGD. Die pikten alle mensen in, zo is het eigenlijk een beetje. Die mensen zijn nooit meer teruggekomen, je moet dan denken aan studenten en jongeren, of parttimers," zegt Kenbeek. Ze zoekt nog minimaal twee zwemonderwijzers en drie toezichthouders.

Het zwembad is in de vier zomermaanden zeven dagen per week open. Op rustige dagen zijn er twee of drie medewerkers nodig, maar op warme dagen komen er 1500 tot 2000 bezoekers. "Dan heb je echt een grotere groep toezichthouders nodig. Ik heb maar oproepen op social media gedaan, hoop dat mensen reageren."

Sluiting dreigt bij te weinig personeel

Tycho Knevel van Koninklijke Sportfondsen, de organisatie achter meerdere zwembaden in Nederland, ziet het probleem steeds groter worden. "Het is wel echt een probleem, ja. Het heeft met de arbeidskrapte te maken, mensen kunnen makkelijker ergens anders een baan vinden. Elk jaar wordt het moeilijker en voor corona speelde dit minder. We hebben vorig jaar zelfs wel zwembaden gehad die op sommige momenten niet open konden door een gebrek aan toezichthouders en dat wil je niet."

Volgens Kenbeek heeft het tekort ook te maken met de beperkte duur van het werk: "Het probleem is natuurlijk dat het maar om een baantje van vier maanden gaat. Je weet dus dat je maar voor vier maanden werk hebt. Er zijn zat andere banen waar je terecht kan, overal zoeken ze mensen. We betalen echt niet superslecht (15 euro per uur), maar ja, op heel veel andere plekken kun je meer verdienen."

Vrijdag wordt er in Wormer verder gewerkt aan de voorbereidingen en hoopt Kenbeek dat de oproepen voor personeel succes hebben.