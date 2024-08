Verfrissend avontuur: ontsnapte koe neemt duik in Drents zwembad

Inwoners van het Drentse Norg keken vrijdagmiddag vreemd op toen ze drie ontsnapte koeien door de woonwijk zagen dwalen. Eén van de koeien belandde tijdens de wandeling zelfs in een zwembad, waarna de verdwaalde dieren door hun eigenaar werden opgehaald.

De avontuurlijke koeien kwamen tijdens hun tocht door het dorp in de tuin van een woning aan de Peesterstraat terecht, meldt een correspondent ter plaatse. Een van de koeien zag het afgedekte zwembad over het hoofd en viel zo in het water.

De koe werd door de brandweer uit het zwembad gehaald en raakte niet gewond door de val. De dieren zijn hierna door hun eigenaar opgehaald en terug naar de stal gebracht.