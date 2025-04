Rijen voor het hek: buitenzwembaden weer open

Bikini’s uit de kast, handdoek onder de arm: het zwemseizoen is officieel begonnen. Met de meivakantie én het lekkere weer openen buitenzwembaden door het hele land hun deuren. Veel zwemmers staan te popelen om de eerste frisse duik te nemen.

Buitenbaden bieden precies wat veel Nederlanders zoeken: zon, ruimte en verkoeling, zonder ver weg te hoeven. Ook deze week openen steeds meer zwembaden hun poorten. Sommige baden kiezen ervoor om nog alleen in het weekend open te gaan, maar in bovenstaande reportage zie je zwembad Klarenbeek, die elke dag van de week open is.