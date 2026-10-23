Standdaarbuiten verandert dit weekend in horrorpretpark met crashende metro en clowns

Vijf spookhuizen, angstaanjagende clowns en een nagebouwde metro die lijkt te crashen. Het Brabantse Standdaarbuiten verandert vrijdag en zaterdag in een groot horrorpretpark tijdens de Terror Nights. Maar liefst driehonderd vrijwilligers helpen mee om bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Opvallend genoeg houdt organisator Michael van Zonneveld zelf helemaal niet van Halloween.

Wat ooit begon als een klein evenement voor kinderen, is inmiddels uitgegroeid tot een groot griezelfeest. De organisatie is al sinds maart bezig met de voorbereidingen. Bezoekers kunnen onder meer door een 600 meter lange horrortunnel lopen, een angstaanjagende metrorit beleven en vijf verschillende spookhuizen bezoeken. Eén daarvan is alleen toegankelijk voor volwassenen en heeft een pikant thema.

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'Ik hou niet eens van Halloween'

Voor Michael draait het vooral om het vermaken van mensen. "Ik hou eigenlijk helemaal niet van van horror. Ik wil gewoon mensen vermaken", vertelt hij aan Hart van Nederland. Zijn grote droom was altijd al een eigen pretpark. Inmiddels is Terror Nights veel meer dan een hobby geworden. "Het is geen hobby meer maar het leven dat we leiden", vertelt hij verder.

Vrijdagavond gaan de deuren om 18.30 uur open en een halfuur later begint het griezelen. Michael kruipt zelf ook in een angstaanjagende rol. "Voor half zeven ben ik nog als mezelf. Daarna ben ik een enge clown." De organisatie verwacht duizenden bezoekers, die tot 01.00 uur kunnen griezelen.

Storm kan roet in het eten gooien

Toch is er ook enige spanning buiten de spookhuizen. Vanwege de verwachte storm Austen houdt de organisatie het weer nauwlettend in de gaten en is er overleg met de gemeente en brandweer.

Drie spookhuizen staan in tenten en het podium bevindt zich buiten. Als de situatie gevaarlijk wordt, kan het terrein worden ontruimd. Mocht het evenement door de storm moeten stoppen, dan wil de organisatie zondag extra opengaan.