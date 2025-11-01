Gelukkig! Harde werk van Henk loont dit jaar wél: volle bak bij Halloweenhuis

Het was dit jaar een drukte van jewelste bij het Halloweenhuis van Henk Dissel (81) uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Waar het vorig jaar nog akelig stil bleef, kwamen dit keer tientallen kinderen langs voor een handje snoep. "Hier heb ik het voor gedaan", zegt een dolblije Henk tegen Hart van Nederland. "Het hele dorp is geweest."

De tachtiger had zijn woning omgetoverd tot een griezelpaleis, met zelfgemaakte vleermuizen, spinnenwebben en lichtjes. "Ik heb van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht geknutseld", vertelde hij eerder. Zelfs een waarschuwing van de dokter om rustig aan te doen, hield hem niet tegen.

Hele buurt deed mee

En dat harde werk werd dit keer beloond. "Het huis is de hele avond al open. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zijn er", zegt hij. "Ik heb een top avond. Volgend jaar weer!"