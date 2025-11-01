Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gelukkig! Harde werk van Henk loont dit jaar wél: volle bak bij Halloweenhuis

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:07 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Het was dit jaar een drukte van jewelste bij het Halloweenhuis van Henk Dissel (81) uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Waar het vorig jaar nog akelig stil bleef, kwamen dit keer tientallen kinderen langs voor een handje snoep. "Hier heb ik het voor gedaan", zegt een dolblije Henk tegen Hart van Nederland. "Het hele dorp is geweest."

De tachtiger had zijn woning omgetoverd tot een griezelpaleis, met zelfgemaakte vleermuizen, spinnenwebben en lichtjes. "Ik heb van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht geknutseld", vertelde hij eerder. Zelfs een waarschuwing van de dokter om rustig aan te doen, hield hem niet tegen.

Hele buurt deed mee

En dat harde werk werd dit keer beloond. "Het huis is de hele avond al open. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zijn er", zegt hij. "Ik heb een top avond. Volgend jaar weer!"

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Niemand kwam opdagen, maar Henk (81) bouwt tóch weer zijn Halloweenhuis
Niemand kwam opdagen, maar Henk (81) bouwt tóch weer zijn Halloweenhuis
Henk (80) leefde zich volledig uit voor Halloween, maar geen enkel kind kwam opdagen
Henk (80) leefde zich volledig uit voor Halloween, maar geen enkel kind kwam opdagen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.