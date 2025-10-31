Terug

Niemand kwam opdagen, maar Henk (81) bouwt tóch weer zijn Halloweenhuis

Vandaag, 23:03

Er zat dagen werk in, maar geen enkel kind kwam vorig jaar opdagen bij het Halloweenhuis van Henk Dissel (81) uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Maar dat houdt hem niet tegen dit jaar weer groots uit te pakken. De tachtiger is al weken in de weer om zijn woning om te toveren tot een waar Halloweenhuis.

Overal hangen zelfgemaakte vleermuizen, spinnenwebben en griezelpoppen. Ook al waarschuwde de dokter hem rustiger aan te doen, hij klimt gewoon weer de ladder op om lampjes en poppen op te hangen. "Ik sta om 09.00 uur 's ochtends op en rond 02.00 uur 's nachts ga ik weer naar bed. De hele dag ben ik bezig met knutselen", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Niemand kwam opdagen

Vorig jaar bleef het ondanks al zijn moeite stil: geen enkel kind belde aan voor snoep. "Ik was er helemaal klaar voor. Ik heb drie uur buiten gestaan en gewacht, maar geen enkel kind kwam", zegt Henk. "Het was vooral jammer voor de kinderen. Maar ik probeer het dit jaar wederom."

Henk heeft dan ook opnieuw kilo’s snoep in huis gehaald in de volle overtuiging en hoop dat de buurt dit jaar wél meedoet. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk: de buren bouwen dit jaar zelfs een spookhuis en flyers voor de optocht zijn al verspreid.

Geslaagd

Henk viert Halloween pas zaterdag, een dag na de officiële datum van de griezelige feestdag. Hij rekent op een drukke avond: "Ik verwacht nu zeker wel kinderen. Zo niet, dan is het voor de kinderen jammer. Ik heb in ieder geval lol gehad, dus voor mij is het nu al geslaagd."

Door Redactie Hart van Nederland

