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Griezelige gezichten en scherpe messen: volop Halloweenpret in Bergen op Zoom

Ontspanning

Vandaag, 14:07

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Halloween komt eraan en dat betekent topdrukte bij de pompoenverkopers. In de herfstvakantie trekken gezinnen er graag op uit om de perfecte pompoen uit te zoeken en er een griezelig gezicht in te snijden.

Eerst uithollen, dan tekenen en daarna uitsnijden. Bij Franken Fruit in Bergen op Zoom is het deze dagen topdrukte. Daar kunnen mensen zelf een pompoen uitzoeken op de velden en er een gezicht in snijden. Het liefst zo griezelig mogelijk natuurlijk, al blijft veiligheid het belangrijkste. "Bloed hoort wel bij Halloween, maar niet op je vingers", zegt een jongetje lachend.

Halloween valt op 31 oktober en dat duurt dus nog twee weken. Maar volgens de eigenaar van Franken Fruit blijft zo'n uitgeholde pompoen best lang goed. "Vooral als je hem buiten zet." De pompoenen moeten Halloween dus makkelijk halen.

Door Redactie Hart van Nederland

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